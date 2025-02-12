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В Днепре прозвучали взрывы

В Днепре были слышны взрывы
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Shutterstock/deniska_ua

В Днепре (российское название Днепропетровск) прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Днепре», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской, Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога.

12 февраля глава городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко сообщал о повреждении критической инфраструктуры в подконтрольной Украине части Херсонской области.

11 февраля российские военнослужащие нанесли массированный удар по военной и газовой инфраструктуре Украины. Издание «Украина.ру» писало, что после часа ночи сильные взрывы прогремели в Лубнах, Миргороде и ряде населенных пунктов Сумской области. Российские беспилотники нанесли удары по целям в Кривом Роге, Сумах, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях. Позже атаки продолжились по объектам в Павлограде, Днепропетровской области, а также в населенных пунктах Киевской области и, возможно, в самой столице. Под удар попала и Харьковская область, которая оказалась частично обесточена.

Ранее стало известно о рекордном числе прилетов тактических ракет по Киеву.

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