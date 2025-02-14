Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ

РСЗО «Торнадо-С» уничтожила 30 бойцов ВСУ ударом по пункту временной дислокации
close
Пресс-служба Минобороны РФ

Ракетные войска группировки «Запад» ударили из ракетной системы залпового огня «Торнадо-С» по пункту временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили более 30 военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Ивана Бигма.

По его словам, российские военные при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и боевых самолетов улучшили тактическое положение на поле боя в зоне проведения специальной военной операции, продолжили продвигаться вглубь обороны ВСУ.

Уточняется, что ракетные войска нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, расчеты противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника, семь орудий полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства, семь минометных расчетов, 27 пунктов управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов.

Ранее российские солдаты остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами