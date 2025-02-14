ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ

Ракетные войска группировки «Запад» ударили из ракетной системы залпового огня «Торнадо-С» по пункту временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили более 30 военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Ивана Бигма.

По его словам, российские военные при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и боевых самолетов улучшили тактическое положение на поле боя в зоне проведения специальной военной операции, продолжили продвигаться вглубь обороны ВСУ.

Уточняется, что ракетные войска нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, расчеты противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника, семь орудий полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства, семь минометных расчетов, 27 пунктов управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов.

Ранее российские солдаты остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области.