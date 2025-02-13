Беспилотник ВСУ нейтрализовали при попытке атаковать Энергодар

Временно исполняющий обязанности главы администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нейтрализовали при попытке атаковать город-спутник Запорожской АЭС. Его слова приводит РИА Новости.

«Противник попытался сегодня снова атаковать наш мирный город», — написал он.

По его словам, беспилотник нейтрализовали, посадив на подлете к въезду в город. Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет.

Пухов ранее сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ в понедельник, 10 февраля, дважды пытались атаковать город-спутник Запорожской АЭС. До этого временно исполняющий обязанности главы города заявил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили атаку двух дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины на Энергодар.

Ранее власти Энергодара назвали атаки на город терактом.