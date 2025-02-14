Спутник показал последствия удара по Киеву

Появились спутниковые кадры результатов удара по заводу FPV-дронов в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал »Осведомитель», который показал кадры.

На видео заметны разрушения в промышленных корпусах, которые принадлежали раньше фармацевтической компании — одно из зданий практически полностью уничтожено. Известно, что удар был нанесен баллистическими ракетами «Искандер».

Информацию о том, что целью российского ракетного удара по Киеву стал один из ключевых заводов, производящих беспилотники для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовал Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

За день до того министерство обороны России заявило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины. Речь идет об инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса страны.

Ранее в подполье рассказали об ударе ВС РФ по цеху сборки дронов в районе украинского завода «Мотор Сич».