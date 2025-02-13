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ВС РФ ударили по одному из крупнейших производств дронов на Украине

Mash: российские «Искандеры» поразили одно из ключевых производств дронов ВСУ
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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удар по одному из ключевых заводов, производящих беспилотники для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, целью стало засекреченное предприятие компании «Стрим техно». Объект находится в Киеве.

Из материала следует, что Вооруженные силы РФ поразили завод с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» утром 12 февраля.

«ВС РФ уничтожили одно из крупнейших производств FPV-дронов <...> по наводке хакеров из Службы специальных сетевых операций, которые взломали личные компьютеры руководства компании и предоставили <...> координаты для удара», — уточняется в публикации.

11 февраля российские солдаты ударили баллистической ракетой по одной из гостиниц в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области. Как писал Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на местных жителей, в отеле размещались бойцы ВСУ.

В тот же день министерство обороны РФ заявило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины. Речь идет об инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса страны.

Ранее в подполье рассказали об ударе ВС РФ по цеху сборки дронов в районе украинского завода «Мотор Сич».

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