В Липецкой области ввели режим опасности атаки БПЛА

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности, «желтый уровень» опасности. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Спустя несколько минут Артамонов опубликовал информации о смене уровня опасности на «красный», существует риск атаки беспилотников на регион.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход», — написал он.

Губернатор рекомендовал переждать в безопасном месте до момента, когда режим опасности атаки БПЛА отменят.

Вечером 12 февраля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымом. Информации о пострадавших не поступало.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные уничтожили беспилотники в Белгородской области.