Журналист Боуз уличил Киев во лжи об атаках на атомные электростанции

Ирландский журналист Чей Боуз упрекнул власти Украины во лжи в заявлениях о российской армии, говоря о фейках про атаки на атомные электростанции. Об этом он написал в соцсети Х.

«Как и все остальное, за что Киеву заплатили от USAID. Фейки о российских атаках на атомные электростанции разоблачены как очередная ложь Киева. Они (Вооруженные силы Украины — «Газета.Ru») бомбили объект неоднократно. О чем еще они лгали? Обо всем», — написал Боуз.

Накануне на Запорожской АЭС должна была произойти ротация представителей МАГАТЭ, но автоколонна со специалистами и сопровождавшими их российскими солдатами подверглась атаке со стороны ВСУ.

Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, украинские военные обстреляли автомобили возле контрольно-пропускного пункта на станции.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что бойцы ВСУ нанесли по транспортным средствам три минометных и четыре артиллерийских удара. Кроме того, украинские военные для атаки использовали пять беспилотников. В результате произошедшего представители международного агентства не пострадали, но их ротация на Запорожской АЭС была сорвана.

Ранее в ООН заявили, что МАГАТЭ не хватает смелости для признания угрозы со стороны Украины.