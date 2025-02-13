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ФСБ задержала россиянку, передававшую сведения об оборонном предприятии Украине

ФСБ поймала пермячку, передававшую ВСУ данные о предприятии, где она работала
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жительницу Перми задержали по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, бывшая сотрудница оборонного завода сама связалась с украинскими спецслужбами и передавала им данные о предприятии.

Следственный отдел УФСБ России по региону завел уголовное дело против пермячки за сотрудничество с иностранным государством.

Этим же утром сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 46-летнего жителя Новороссийска по подозрению в госизмене, участии и финансировании деятельности проукраинской экстремистской и террористической организации.

По версии следствия, подозреваемый вступил в состав запрещенной в России организации, подконтрольной спецслужбам Украины. Он собирал и передавал деньги своим кураторам, а также информацию о работе военного объекта и критической инфраструктуры на территории Краснодарского края.

Ранее бывшего госслужащего приговорили к 14 годам колонии за госизмену.

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