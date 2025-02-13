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Жителя Новороссийска задержали по подозрению в передаче ВСУ данных о российских военных

ФСБ задержала в Новороссийске подозреваемого в госизмене

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 46-летнего жителя Новороссийска по подозрению в госизмене, участии и финансировании деятельности проукраинской экстремистской и террористической организации. Об этом сообщил «Интерфакс».

По версии следствия, подозреваемый вступил в состав запрещенной в России организации, подконтрольной спецслужбам Украины. Он собирал и передавал деньги своим кураторам, а также информацию о работе военного объекта и критической инфраструктуры на территории Краснодарского края.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям «Государственная измена», «Организация деятельности экстремистской организации, «Финансирование экстремистской деятельности» и «Содействие террористической деятельности».

В январе сотрудники Федеральной службы безопасности в Краснодарском крае задержали командира воздушного судна по подозрению в совершении государственной измены.

Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровска за сбор данных для украинской разведки.

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