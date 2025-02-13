Бывшего госслужащего приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Жителю ЕАО дали 14 лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины

Суд Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима по обвинению в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает УФСБ России по Еврейской автономной области, передает РИА Новости.

Отмечается, что бывший сотрудник «Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Еврейской автономной области» тайно сотрудничал со службой безопасности Украины (СБУ). По заданию куратора мужчина по электронной почте отправил украинской стороне карты с подробным расположением в Биробиджане объектов значимой инфраструктуры. Эти материалы он незаконно скопировал во время прохождения службы в учреждении и хранил у себя дома.

Биробиджанец проведет 14 лет в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 300 тыс. рублей и ограничен в передвижении после освобождения на два года, говорится в сообщении УФСБ РФ.

До этого сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 46-летнего жителя Новороссийска по подозрению в госизмене, участии и финансировании деятельности проукраинской экстремистской и террористической организации.

Ранее в Краснодарском крае задержали командира воздушного судна по подозрению в совершении государственной измены.