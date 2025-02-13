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Генерала ВСУ Наева отправили на передовую

Отстраненный за критику Зеленского генерал ВСУ Наев сообщил, что прибыл на фронт
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Evgeniy Maloletka/AP

Бывший командующий объединенными силами Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев подтвердил, что переведен на фронт. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Наев сообщил, что уже прибыл на место выполнения боевых задач.

«Вхожу в курс дел, изучаю состав сил и средств», — написал генерал.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько указов о кадровых перестановках в военном командовании страны. Место Наева занял генерал-лейтенант Юрий Содоль, главой сухопутных войск стал Александр Павлюк, десантно-штурмовых — Игорь Скибюк, командиром сил теробороны — Игорь Плахута.

Украинское издание «Цензор.нет» сообщало, что Наева хотят отправить на фронт из-за его критики действий руководителей страны.

Сам военный утверждал, что узнал о своем отстранении из публикаций СМИ.

Он назвал период, в который занимал свой пост, одним из самых сложных в истории Украины, и поблагодарил сослуживцев за доверие, поддержку и слаженную работу. Наев был командующим объединенными силами ВСУ с 2020 года.

Ранее Зеленский поставил задачу для нового главкома ВСУ.

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