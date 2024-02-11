Командующий объединенными силами ВСУ узнал о своем увольнении из СМИ

Генерал-лейтенант Сергей Наев, который до недавнего времени командовал объединенными силами ВСУ, был отстранен от должности президентом Украины Владимиром Зеленским, о чем узнал из публикаций СМИ. Об этом Наев написал в своем Telegram-канале.

Он назвал период, в который занимал свой пост, одним из самых сложных в истории Украины, и поблагодарил сослуживцев за доверие, поддержку и слаженную работу. Наев был командующим объединенными силами ВСУ с 2020 года.

11 февраля Зеленский подписал несколько указов о кадровых перестановках в военном командовании страны. Место Наева занял генерал-лейтенант Юрий Содоль, главой сухопутных войск стал Александр Павлюк, десантно-штурмовых — Игорь Скибюк, командиром сил теробороны — Игорь Плахута.

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего армией страны и назначил на эту должность Александра Сырского. После этого он также утвердил в должности новых заместителей главкома.

Ранее Зеленский поставил задачу для нового главкома ВСУ.