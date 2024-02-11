Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ

Новым командующим сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал Александр Павлюк, до этого занимавший пост первого заместителя министра обороны страны. Указ о его назначении на данную должность опубликован на официальном сайте украинского президента Владимира Зеленского.

«Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим сухопутными войсками ВСУ», — говорится в документе.

В прошлом этот пост занимал Александр Сырский. Однако в начале февраля 2024 года его назначили главнокомандующим армией страны вместо отправленного в отставку Валерия Залужного.

При этом другим указом глава государства освободил Сергея Наева от должности командующего объединенными силами ВСУ. Теперь этот пост занимает Юрий Содоль, уточняется в документе.

Командиром территориальной обороны украинских войск, в свою очередь, стал Игорь Плахута.

10 февраля Зеленский подписал указ о назначении заместителей нового главнокомандующего ВСУ. Соответствующие должности получили Андрей Лебеденко и Вадим Сухаревский.

Ранее Зеленский спрогнозриовал серьезные перемены на Украине после кадровых перестановок в военном руководстве страны.