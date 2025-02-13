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В Белгородской области подсчитали число атак украинских дронов за сутки

Гладков: Белгородскую область за сутки атаковали более 50 украинских БПЛА
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Белгородская область за прошедшие сутки подверглась атакам более 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Тяжелый вчера выдался у нас с вами день. <...> Пять человек ранены, двое госпитализированы», — отметил глава российского субъекта.

Он добавил, что еще одну пострадавшую женщину спасти не удалось. На этом фоне Гладков выразил соболезнования ее родственникам и друзьям.

Днем 12 февраля губернатор Белгородской области заявил, что украинский БПЛА ударил по автомобилю в селе Мокрая Орловка. В тот момент в салоне машины находилась одна женщина, она получила серьезные травмы и не выжила.

Позже украинский дрон сбросил взрывное устройство на движущийся легковой автомобиль в Волоконовском районе Белгородской области. Как рассказал Гладков, в результате пострадала семейная пара. Мужчина и женщина получили осколочные ранения, их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Еще два человека получили травмы при ударе украинского беспилотника по грузовому автомобилю в белгородском селе Колыхалино, написал губернатор в своем Telegram-канале. При этом состояние одного из мужчин оценивается как тяжелое, ему понадобилась операция.

Не обошлось без пострадавших и при атаке украинского БПЛА на село Березовка. Мужчина получил ранения, когда летательный аппарат атаковал движущееся транспортное средство.

Ранее украинский дрон сбросил взрывное устройство на жилые дома в Белгородской области.

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