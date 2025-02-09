Украинский дрон сбросил взрывчатку на жилые дома в белгородском селе

ВСУ продолжили атаковать территорию Белгородской области при помощи БПЛА. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Теребрено Краснояружского района из-за атаки дрона были выбиты окна и пробита кровля частного дома.

«В селе Коновалово Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона в двух жилых домах повреждено остекление», — написал глава области.

Он добавил, что осколки беспилотника также повредили два автомобиля. Кроме того, в селе Муром Шебекинского округа FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по сельхозпредприятию и повредил стену и вход в здание.

В 17:18 власти призвали жителей области спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опасности. Он прозвучал спустя 10 минут. А днем украинские дроны совершили налет на село Белянка и поселок Уразово. В первом населенном пункте БПЛА ударил по движущемуся легковому автомобилю. В результате был ранен мужчина. Машина тоже была значительно повреждена.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.