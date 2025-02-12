Гладков сообщил об атаке ВСУ по автомобилю в Балгородской области

Гладков: дрон ВСУ нанес удар по автомобилю в селе Мокрая Орловка

Дрон ВСУ нанес удар по автомобилю в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, женщина, находившаяся в автомобиле, не пережила полученных травм.

12 февраля в Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи средства ПВО перехватили три украинских дрона в небе над Белгородской областью. Другие подробности в ведомстве не уточнили.

Вечером 11 февраля в Белгородской области ликвидировали три БПЛА. Еще один беспилотник нейтрализовали в воздушном пространстве Курской области. По данным Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны работали в регионах в период с 16:40 до 17:45 мск.

До этого украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. На этом фоне на территории предприятия начался пожар, его ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Донецке после атаки украинских БПЛА зафиксировали повреждение жилого дома и остановки общественного транспорта.