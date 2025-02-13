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Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана

WSJ: Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025
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Israel Defense Forces via AP

Разведывательные агентства США пришли к выводу, что Израиль рассматривает возможность масштабных ударов по иранским ядерным объектам в этом году. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Данный вывод был включен в отчет, подготовленный в последние дни администрации экс-президента США Джо Байдена. Источники утверждают, что Израиль планирует заручиться поддержкой у администрации нового президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что Израиль своими действиями планирует ослабить Тегеран.

Недавно иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что американские власти провоцируют Израиль атаковать республику. Он заявил, что США хотят добиться нападения на Иран по примеру Газы.

8 февраля Дональд Трамп в интервью газете The New York Post заявил, что хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам. Американский лидер добавил, что для него это более предпочтительный вариант развития событий, чем бомбардировки Ирана.

Ранее в Иране заявили, что Израиль захватил иранского корреспондента.

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