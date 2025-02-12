Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Ирана заявил о подталкивании Вашингтоном Тель-Авива к атаке на Тегеран

Президент Ирана Пезешкиан: США провоцируют Израиль атаковать республику
close
Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что американские власти провоцируют Израиль атаковать республику. Его цитирует ТАСС.

«Президент США заявил, что у Ирана не должно быть ракет и [ядерного] оружия. Они хотят, чтобы сионистский режим напал на Иран, как он это сделал в секторе Газа, а мы молчали перед лицом этой [атаки]», — сказал Пезешкиан в эфире иранской гостелерадиокомпании.

8 февраля Дональд Трамп в интервью газете The New York Post заявил, что хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам. Американский лидер добавил, что для него это более предпочтительный вариант развития событий, чем бомбардировки Ирана.

Позднее представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани сообщил, что иранская сторона не согласна вести переговоры с Соединенными Штатами, поскольку Вашингтон не понимает языка дипломатии.

Ранее КСИР попросил Али Хаменеи снять фетву о запрете ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами