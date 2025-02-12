Президент Ирана заявил о подталкивании Вашингтоном Тель-Авива к атаке на Тегеран

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что американские власти провоцируют Израиль атаковать республику. Его цитирует ТАСС.

«Президент США заявил, что у Ирана не должно быть ракет и [ядерного] оружия. Они хотят, чтобы сионистский режим напал на Иран, как он это сделал в секторе Газа, а мы молчали перед лицом этой [атаки]», — сказал Пезешкиан в эфире иранской гостелерадиокомпании.

8 февраля Дональд Трамп в интервью газете The New York Post заявил, что хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам. Американский лидер добавил, что для него это более предпочтительный вариант развития событий, чем бомбардировки Ирана.

Позднее представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани сообщил, что иранская сторона не согласна вести переговоры с Соединенными Штатами, поскольку Вашингтон не понимает языка дипломатии.

Ранее КСИР попросил Али Хаменеи снять фетву о запрете ядерного оружия.