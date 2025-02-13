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Эксперт назвал возможности российской ЗРС С-500 «Триумфатор-М»

Эксперт Ходаренок: ЗРС С-500 может перехватывать схожие с «Орешником» ракеты
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Пресс-служба Минобороны РФ

Новейшая российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Триумфатор-М» потенциально может перехватывать ракеты, схожие по характеристикам с «Орешником». Об этом в интервью ТАСС на полях Международной авиационно-космической выставки Aero India-2025 заявил военный эксперт военный эксперт полковник Михаил Ходаренок.

Он высказал мнение, что ЗРС С-500 может справиться с перехватом целей, аналогичным по своим характеристикам российской ракете «Орешник». Ходаренок также предположил, что для таких задач можно использовать и более старый комплекс С-400.

Эксперт отметил, что страны Запада в настоящее время не располагают системами противовоздушной обороны, аналогичными С-500.

29 декабря американский журнал Military Watch назвал С-500 угрозой для самолетов НАТО.

13 декабря Ходаренок сообщил, что комплекс С-500 сможет сбить американскую гиперзвуковую ракету «Темный орел» (Dark Eagle).

Ранее стало известно, какие «козыри» есть у российской армии.

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