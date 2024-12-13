«Очень быстрая и тонкая». Сможет ли Россия сбить новую американскую ракету «Темный орел»?

В США провели испытательный пуск гиперзвуковой ракеты средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW, Dark Eagle). Запуск был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Что это за ракета, как быстро она летает и может ли Россия ее сбить — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Американские военные успешно запустили гиперзвуковую ракету в четверг с космодрома на мысе Канаверал. Это уже подтвердили официальные представители министерства обороны США.

Необъявленный полет ракеты в полдень ознаменовал собой первое боевое испытание гиперзвукового оружия средней дальности, также известного как Dark Eagle («Темный орел»), первый запуск которого состоялся на мысе Канаверал в феврале 2023 года.

«Это испытание знаменует собой важную веху в разработке одной из наших самых передовых систем вооружения. По мере того, как мы приближаемся к первой поставке этого оружия нашим армейским партнерам, мы будем продолжать настаивать на интеграции обычных средств быстрого реагирования в состав наших надводных и подводных кораблей военно-морского флота, чтобы гарантировать, что мы останемся выдающейся боевой силой в мире», — заявил министр военно-морских сил США Карлос Дель Торо.

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При этом полуденный запуск ракеты со стартового комплекса №46 на восточной оконечности мыса Канаверал вызвал бурю обсуждений в социальных сетях по всему «космическому побережью» США, начиная от снимков ракеты крупным планом, представленных опытными фотографами, и заканчивая выражениями удивления, опубликованными ничего не подозревающими свидетелями,

«Что, черт возьми, это был за пуск? Похоже на ракету. Очень быстрая и тонкая», — написал один из пользователей социальных сетей.

Что за ракета?

Dark Eagle представляет собой гиперзвуковое оружие средней дальности класса «земля-земля», разрабатываемое для боевого применения Сухопутными войсками ВС Соединенных Штатов. Военно-морские силы США намерены приобрести вариант ракеты корабельного/подводного базирования в рамках программы ВМС США по быстрому нанесению конвенциональных ударов средней дальности.

close LRHW на пусковой установке Transporter U.S. Army

Dark Eagle состоит из ракеты-ускорителя, которая несет неуправляемый гиперзвуковой планирующий элемент (C-HGB, Common-Hypersonic Glide Body) в носовом обтекателе. Как только ракета-носитель достигает значительной высоты и скорости, она выпускает C-HGB, который осуществляет полет на гиперзвуковой скорости, снижаясь по направлению к объекту удара. Фирма Dynetics создает гиперзвуковой планирующий боевой блок, в то время как Lockheed Martin делает ракету-носитель, а также представит необходимое стартовое и технологическое оборудование.

Гиперзвуковой боевой блок C-HGB был успешно протестирован в октябре 2017 года, марте 2020 года и 28 июня 2024 года. Планировалось, что изделие поступит на вооружение Сухопутных войск ВС США в 2023 году. Военно-морские силы США намерены разместить это оружие на своих эсминцах класса Zumwalt к 2025 году, а затем на подводных лодках класса Block V Virginia в 2028 году.

Предполагалось, что это оружие также будет установлено на варианты управляемых ракет подводных лодок класса Ohio с баллистическими ракетами, но финансирование этого замысла пока задерживается.

Согласно отчету Исследовательской службы конгресса Dark Eagle представляет собой систему, смонтированную на автомобильном полуприцепе, который буксирует многоосный колесный тягач.

Скорость этой гиперзвукового изделия может превышать 3800 миль в час (около 6 тыс. км/час), что более чем в пять раз превышает скорость звука. Как сообщается, ракеты, разработанные компаниями Lockheed Martin и Northrop Grumman, имеют дальность боевого применения 1725 миль (более 2700 км).

«Они могут достичь верхних слоев атмосферы Земли и оставаться за пределами досягаемости систем противовоздушной и противоракетной обороны до тех пор, пока не будут готовы нанести удар, а к тому времени реагировать будет слишком поздно»,

— говорится в сводке Исследовательской службы конгресса США (CRS).

Вместе с тем в США делается вывод, что еще необходимы обширные летные испытания, чтобы защитить чувствительную электронику изделия и уточнить вопросы управляемости ракеты при скоростях М-5 и более, а также температурах на корпусе ракеты до 3 тыс. градусов по Фаренгейту (1648,89°C. — «Газета.Ru»). В опубликованном в сентябре отчете CRS также отмечалось, что представители Сухопутных войск США планируют провести еще одно масштабное испытание к концу 2024 года, «чтобы решить, передавать ли перспективное оружие первому подразделению ВС США в 2025 году».

Сухопутные войска ВС США подчеркивают, что они должны быть уверены в эффективности боевого применения этого оружия, а подразделению, которым оно будет оснащено, возможно, придется отправиться на войну.

Чем сбивать?

Испытательный полет Dark Eagle в четверг состоялся менее чем через месяц после того, как Россия запустила свою перспективную гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник» по предприятию «Южмаш» в городе Днепропетровске (украинское название — Днепр).

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В эту среду агентство Reuters сообщило, что Россия может запустить еще один «Орешник» в ближайшие дни.

Принятие на оснащение Вооруженных сил США боеспособного гиперзвукового оружия, безусловно, создает для армии и флота России новые угрозы. Вполне возможно, что подлежат уточнению некоторые вопросы в организации системы предупреждения о ракетном нападении, и требуется усиление противоракетной обороны важнейших объектов государства и ВС РФ. Есть основания полагать, что с гиперзвуковым оружием США справится перспективная зенитная ракетная система С-500 «Триумфатор-М», обладающая потенциалом стратегической ПРО.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).