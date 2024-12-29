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Российские комплексы С-500 назвали угрозой для самолетов НАТО

Military Watch: комплексы С-500 представляют угрозу для авиации НАТО
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Минобороны РФ

Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются угрозой для авиации Североатлантического альянса. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

«В силу очень большой дальности поражения система представляет собой серьезную угрозу», — отмечается в статье.

Авторы публикации обратили внимание на то, что Вооруженные силы России уже сформировали первый полк, оснащенный комплексами С-500, которые опасны для самолетов-заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения НАТО.

Новый российский комплекс может противостоять не только межконтинентальным баллистическим ракетам, но и космическим челнокам и спутникам, подчеркивает журнал.

«Сочетание этих возможностей с высоким уровнем мобильности делает систему совершенно уникальной во всем мире», — добавили авторы статьи.

19 декабря главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что С-500 является средством нейтрализации военно-космических программ США по созданию на базе многоразового космического челнока X-37В носителя ударных вооружений, который Вашингтон планирует развернуть на околоземной орбите. Коротченко добавил, что ЗРК «Прометей» — это новейшие технологии в области высокоточного наведения и селекции целей.

Ранее стало известно, какие «козыри» есть у российской армии.

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