Российские военные атаковали крупнейший на Украине газоперерабатывающий завод

Вооруженные силы РФ нанесли удар по крупнейшему на Украине газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) в Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на спутниковые карты пожаров NASA.

«Удар ракетой пришелся по Гнединцевскому ГПЗ где-то между 03:00 и 04:00 утра», — отмечается в сообщении.

Это предприятие внесено в список особо важных объектов нефтегазовой отрасли Украины.

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву в ночь на 12 февраля, сообщили в офисе украинского президента. Там уточнили, что удары наносили в том числе беспилотниками. В некоторых районах города пропало электричество. Минобороны России позже уточнило, что целью атаки стали цеха предприятий ВПК Украины, производящих беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны.

За день до этого — 11 февраля — ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивающим военно-промышленный комплекс. Украинские СМИ сообщали об ударах по газодобывающим объектам в Полтавской области. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что российский военно-морской флот впервые использовал новейшее оружие — крылатые ракеты типа «Калибр», которые летят достаточно низко и могут маневрировать, поэтому их тяжело засечь.

Ранее Медведев заявил, что удары РФ по Украине являются частью концепции «мир через силу».