Зеленский раскрыл число ежемесячно призываемых в ВСУ украинцев в 2024 году

Зеленский: В течение 2024 года в ряды ВСУ ежемесячно призывали 30 тыс. человек

В течение 2024 года в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) призывали 30 тысяч человек ежемесячно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

Таким образом, за год было мобилизовано порядка 360 тысяч военных. Зеленский добавил, что на Украине было сформировано 110 бригад численностью от 3,5 до 5 тысяч человек, однако у России военных вдвое больше.

«Это было, я думаю, много. Да, моральный дух то растет, то падает, люди устали. Это жизнь», — сказал он.

Недавно Зеленский заявил, что Украине для обеспечения устойчивого режима прекращения огня необходимо будет предоставить гарантии безопасности.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине.

Трамп также созвонился с Зеленским. Они договорились о немедленном начале работы команд по завершению российско-украинского конфликта.

Ранее в Британии заявили, что Зеленский не смог склонить Трампа на свою сторону.