Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский раскрыл число ежемесячно призываемых в ВСУ украинцев в 2024 году

Зеленский: В течение 2024 года в ряды ВСУ ежемесячно призывали 30 тыс. человек
close
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В течение 2024 года в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) призывали 30 тысяч человек ежемесячно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

Таким образом, за год было мобилизовано порядка 360 тысяч военных. Зеленский добавил, что на Украине было сформировано 110 бригад численностью от 3,5 до 5 тысяч человек, однако у России военных вдвое больше.

«Это было, я думаю, много. Да, моральный дух то растет, то падает, люди устали. Это жизнь», — сказал он.

Недавно Зеленский заявил, что Украине для обеспечения устойчивого режима прекращения огня необходимо будет предоставить гарантии безопасности.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине.

Трамп также созвонился с Зеленским. Они договорились о немедленном начале работы команд по завершению российско-украинского конфликта.

Ранее в Британии заявили, что Зеленский не смог склонить Трампа на свою сторону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами