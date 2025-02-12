Зеленский назвал условие прекращения огня

Украине для обеспечения устойчивого режима прекращения огня необходимо будет предоставить гарантии безопасности. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью The Economist.

Собеседник издания подчеркнул, что прекращение огня не является самоцелью, оно может быть только частью окончания «горячей фазы» конфликта с Россией. Политик добавил, что без гарантий безопасности прекращение огня невозможно.

«И поэтому горячая фаза войны закончится. Если она закончится, то закончится и военное положение, наверное. <...> Если нет военного положения, то парламент должен провести выборы. Объявить дату и так далее и предпринять законодательные шаги», — заявил Зеленский.

1 февраля текущего года специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Киеву следует провести выборы до конца 2025 года. По его словам, речь идет как о президентских, так и парламентских выборах.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал важной идею проведения выборов на Украине с точки зрения легитимизации ее руководства. В то же время представитель Кремля выразил уверенность, что подобные предложения «не совсем по душе» чиновникам в Киеве.

Срок президентских полномочий Зеленского закончился в мае 2024 года.

Ранее советник Зеленского раскритиковал план Келлога по выборам на Украине.