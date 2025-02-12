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Министр обороны Украины раскрыл результаты заседания «Рамштайн» в Брюсселе

Глава МО Украины Умеров об итогах «Рамштайна»: получили очень мощные пакеты помощи
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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что по результатам заседания формата «Рамштайн» в Брюсселе союзники приняли решение продолжать военную помощь Киеву в 2025 году и в последующие годы. Об этом пишет Telegram-канал «РБК-Украина».

«Помощь в сфере безопасности будет продолжаться. Системы ПВО, интерцепторы, артиллерия, боеприпасы, армированная бронетехника были в приоритете, получили очень мощные пакеты помощи», – сказал он.

Министр отметил, что следующий «Рамштайн» будет проводиться. О месте и времени, а также государстве-организаторе будет сообщено позже.

На вопрос, будет ли председательствовать снова Британия, Умеров ответил, что это сейчас обсуждается.

В среду Умеров сообщил, что на заседании формата «Рамштайн» союзники Киева обсудят поставки военной помощи в 2025 году и предоставление систем ПВО, авиации и боеприпасов. По его словам, в повестке дня значатся вопросы «стабильной и своевременной поставки военной помощи» Украине в текущем году и ускорение передачи критически важного вооружения — систем ПВО, авиации и боеприпасов. Кроме того, союзники Киева обсудят инвестиции в военную промышленность республики, указал Умеров.

До этого сообщалось, что глава Пентагона Пит Хегсет посетит Европу, где на заседании контактной группы по ситуации на Украине собирается призвать союзников США к скорейшему завершению конфликта.

Ранее в Госдуме отреагировали на готовность министра обороны Украины к переговорам.

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