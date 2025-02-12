В Белом доме назвали «красную линию» для США

Обладание Ираном ядерным оружием является «красной линией» для Вашингтона, президент США Дональд Трамп не допустит, чтобы это случилось. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что американский лидер «дал ясно понять», что никогда не позволит, чтобы у Тегерана появился ядерный потенциал.

«Это красная линия, которую он провел, и он не допустит, чтобы это произошло», — указала Левитт.

8 февраля Трамп в интервью газете The New York Post заявил, что хотел бы заключить сделку с Тегераном по ядерным вопросам. Американский лидер добавил, что для него это более предпочтительный вариант развития событий, чем бомбардировки Ирана.

В начале февраля журнал Foreign Affairs писал, что глава Белого дома в случае неудачи в вопросе сдерживания иранской ядерной программы может разрешить Израилю ударить по ядерным объектам на территории республики.

Ранее в США испугались шагов Ирана по ускоренному созданию ядерного оружия.