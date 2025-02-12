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ВВС Израиля устроили пролет над Бейрутом

Израильские самолеты перешли на сверхзвуковую скорость над Бейрутом
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Ammar Awad/Reuters

Израильские боевые самолеты перешли на сверхзвуковую скорость над Бейрутом, столицей Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента в Ливане.

Самолеты ВВС Израиля совершили пролет над ливанской столицей, появившись над Средиземным морем. После того как израильские самолеты достигли неба над Бейрутом, они на низкой высоте перешли на сверхзвуковую скорость дважды.

Этот процесс сопровождается очень громким звуком, который легко спутать со звуками взрыва. Неизвестно, по какой причине ВВС Израиля произвели эту акцию.

До этого ливанский чиновник сообщил Reuters, что Израиль запросил разрешение оставить свои войска на пяти позициях на юге Ливана до 28 февраля.

В свою очередь представитель израильской армии Авихай Адраи написал в своем аккаунте в соцсети Х, что израильские войска останутся на юге Ливана после продления срока действия соглашения о прекращении огня в Ливане.

Ранее израильская армия разрушила тоннель «Хезболлы» между Сирией и Ливаном.

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