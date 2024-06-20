Польский МиГ-29 сорвал с домов крыши

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал с домов крыши, когда летел на сверхзвуковой скорости. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на генеральное командование вооруженных сил республики.

По его информации, авиационный инцидент с участием этого военного самолета случился в среду, 20 июня, в окрестностях села Шаленец в районе Мальборка.

«Во время выполнения учебного полета на самолете МиГ-29 22-й базы тактической авиации произошло преодоление скорости звука при полете на высоте около 1000 футов (примерно 305 метров. — «Газета.Ru»)», — сказано в заявлении.

В нем уточняется, что несколько зданий получили повреждения кровли из-за удара звуковой волны. Военная жандармерия и Комиссия по расследованию авиационных происшествий уже изучают инцидент.

Командование заверило, что вооруженные силы компенсируют все расходы на ремонт поврежденных зданий.

14 июня польские ВВС подняли в воздух истребители из-за активности ВКС России на Западной Украине.

Ранее в США разбился истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.