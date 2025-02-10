Израильская армия разрушила тоннель «Хезболлы» между Сирией и Ливаном

Самолеты Военно-воздушных сил Израиля ударили по тоннелю между Сирией и Ливаном, который якобы использовался движением «Хезболла» для контрабанды оружия. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«Нанесли точный удар на основе разведданных по подземному туннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который использовался «Хезболлой» для контрабанды оружия в районе Бекаа», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ уточнили, что этот тоннель уже подвергался атакам.

«Армия обороны Израиля полна решимости не допустить восстановления и использования этого туннеля», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, израильские самолеты атаковали несколько объектов «Хезболлы», где якобы хранились боеприпасы и ракетные установки, представляющие «непосредственную угрозу на территории Ливана».

В конце января стало известно, что власти Израиля и Ливана продлили до 18 февраля соглашение о сроках вывода израильских войск с ливанской территории, за исполнением которого следят США.

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, Израиль отведет свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что шиитское движение «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

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