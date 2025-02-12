Кулеба: обмен с США не должен вестись по схеме «металл вечером, утром оружие»

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил идею обмена редкоземельных металлов на оружие для Украины. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Кулеба утверждает, что сделка в том виде, в котором она предлагается США, не поможет Украине.

«Если из серии «сейчас все отдайте, вечером металлы, утром оружие» — это была бы плохая история. А если схема «вечером оружие, а металлы когда-то, только подпишите здесь, что это будет так», то с точки зрения национальных интересов Украины здесь и сейчас нормальное соглашение», — считает Кулеба.

Он добавил, что значительная часть запасов редкоземельных металлов находится либо на территории, подконтрольной России, либо на территориях подконтрольных Киеву, но находящихся слишком близко от линии фронта. Также Кулеба выразил опасение, что США будут просто вывозить, например, литий с Украины, а затем перерабатывать за пределами страны, что не принесет доходов украинской экономике.

Также глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Украина фактически начала платить Соединенным Штатам репарации за военную помощь Вашингтона, открыв доступ к своим редкоземельным металлам.

Ранее Зеленский заявил, что переход ресурсов Украины к России не в интересах США.