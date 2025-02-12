Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кулеба осудил идею обмена редкоземельных металлов на оружие для Украины

Кулеба: обмен с США не должен вестись по схеме «металл вечером, утром оружие»
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил идею обмена редкоземельных металлов на оружие для Украины. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Кулеба утверждает, что сделка в том виде, в котором она предлагается США, не поможет Украине.

«Если из серии «сейчас все отдайте, вечером металлы, утром оружие» — это была бы плохая история. А если схема «вечером оружие, а металлы когда-то, только подпишите здесь, что это будет так», то с точки зрения национальных интересов Украины здесь и сейчас нормальное соглашение», — считает Кулеба.

Он добавил, что значительная часть запасов редкоземельных металлов находится либо на территории, подконтрольной России, либо на территориях подконтрольных Киеву, но находящихся слишком близко от линии фронта. Также Кулеба выразил опасение, что США будут просто вывозить, например, литий с Украины, а затем перерабатывать за пределами страны, что не принесет доходов украинской экономике.

Также глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Украина фактически начала платить Соединенным Штатам репарации за военную помощь Вашингтона, открыв доступ к своим редкоземельным металлам.

Ранее Зеленский заявил, что переход ресурсов Украины к России не в интересах США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами