Зеленский усомнился в наличии у Трампа плана по Украине

Владимир Зеленский усомнился в наличии у президента США Дональда Трампа готового плана по урегулированию на Украине. Об этом политик заявил в интервью журналу The Economist.

«Я уверен, что готового плана пока нет. Почему? Потому что план не может быть чисто американским. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, он не может быть завершенным», — заявил собеседник издания.

Зеленский добавил, что у команды Трампа есть какие-то наработки плана по урегулированию, но украинская сторона «пока не видела этих разработок».

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post сообщил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий. Также американский президент выразил надежду на скорое урегулирование. Трамп также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Ранее Зеленский выразил опасения, что Путин «хочет съесть» Украину.