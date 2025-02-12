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Зеленский пугает Запад, заявляя, что Путин «съест» Украину и «оккупирует» Европу

Зеленский утверждает, что Путин съест Украину, если США не окажут ей помощь
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Heiko Becker/Reuters

Россия якобы «съест» Украину, если США перестанут помогать Киеву. Такое утверждение в интервью газете The Economist сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Понимаете, что происходит? Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США он нас постепенно съест, потому что мы вдвое меньше», — утверждает он.

По словам Зеленского, в случае якобы возможного вооруженного конфликта России с Европой последняя «ничего не сможет сделать».

До этого французский министр обороны Себастьян Лекорню заявлял, что у Франции нет данных о возможных планах России напасть на страны Европейского союза.

22 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что странам Евросоюза необходимо увеличивать расходы на оборону, поскольку якобы Россия в течение 3-5 лет может «протестировать» их готовность защищать себя.

Ранее Трамп захотел добиться увеличения расходов НАТО до 5% ВВП.

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