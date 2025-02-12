Владимир Зеленский признал, что украинские граждане устали от конфликта, и у людей кончается энергия. Об этом он заявил в интервью The Economist.

«Люди устают. Это настроение идет волнами. Энергия угасает. Люди... это жизнь. А вы думаете, у русских нет таких же вызовов? Вы думаете, что они на подъеме, а у украинцев нет? Так не бывает», — заявил собеседник издания.

Также Зеленский указал на то, что у России боевых бригад больше, чем у Украины и Европы вместе взятых. И в случае, если российский лидер захочет направить силы на Европу, то она «не сможет ничего сделать». Среди прочего политик заявил, что Украина не нужна НАТО, поскольку Североатлантический альянс и так достаточно силен.

В ходе беседы The Economist отметил, что Зеленский находится в странно приподнятом настроении. Также издание обратило внимание, что он поддерживает себя в форме, мозолистые ладони якобы свидетельствуют о занятиях в спортзале, который политик посещает между военными сводками.

До этого шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не считают вступление Украины в НАТО реалистичным исходом мирного решения конфликта.

Ранее Захарова заявила, что Запад использовал Украину и «списал в утиль».