Над Мелитополем сбили украинскую ракету

Российские силы ПВО сбили ракету Вооруженных сил Украины над Мелитополем в Запорожской области. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

«По информации оперативных служб, в 16:30 зафиксирована попытка киевского режима обстрелять Мелитополь», — заявили власти.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие. Администрация заверила, что городу ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что украинские БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. По данным Telegram-канала Mash, после падения обломков одного из беспилотников начался сильный пожар.

Кроме того, взрывы произошли в Энгельсе. По информации Telegram-канала SHOT, местные жители слышали громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, со стороны местного аэродрома. Также сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударах по позициям ВСУ в Курской и Сумской областях.