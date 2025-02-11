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Жители Энгельса насчитали свыше 10 взрывов в городе

Mash: в небе над Энгельсом произошло минимум 11 взрывов
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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Над городом Энгельсом в Саратовской области произошло минимум 11 взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Минимум 11 взрывов в небе прозвучали над Энгельсом», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:43 по московскому времени.

По предварительным данным, город атаковали беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, добавил Mash.

Telegram-канал SHOT уточнил, что местные жители слышали громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, со стороны местного аэродрома. Также сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.

Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил, что на территории региона объявлена угроза атаки БПЛА. Он заверил, что все экстренные службы находятся в полной готовности.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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