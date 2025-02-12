МО: ВС РФ ударили по позициям ВСУ у семи населенных пунктов в Сумской области

Российские военнослужащие в ходе отражения атаки на Курскую область нанесли удары по местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе семи населенных пунктов в Сумской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация и артиллерийские расчеты поразили позиции украинских войск у населенных пунктов Журавка и Басовка. Также под удары попали формирования ВСУ около населенных пунктов Мирополье, Юнаковка, Беловоды, Веселовка и Водолаги.

Кроме того, Вооруженные силы РФ атаковали места скопления бойцов и техники украинских войск непосредственно на территории Курской области. Позиции ВСУ были замечены в районе 14 населенных пунктов, включая Черкасское Поречное и Махновку.

В свою очередь, подразделения группировки российских войск «Север» ударили по формированиям ВСУ возле 13 населенных пунктов в Курской области. Обстрелам подверглись места скопления личного состава и техники двух танковых, пяти механизированных, одной штурмовой, трех десантно-штурмовых, одной тяжелой механизированной бригад, а также трех штурмовых полков, одной бригады территориальной обороны и одной бригады морской пехоты.

«Отражены три контратаки противника», — уточняется в заявлении.

12 февраля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил о мощном прорыве военнослужащих страны в Курской области. Журналисты уточнили, что за последнее время ВС РФ продвинулись на глубину более двух километров на данном направлении.

Ранее сотни бойцов ВСУ попали в огневой мешок у курского села Свердликово.