Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава СБУ задержал подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ

Глава СБУ Малюк заявил, что лично задержал подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ
close
Служба безопасности Украины

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что лично задержал подозреваемого в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале украинской спецслужбы.

По данным СБУ, задержанный занимал должность руководителя штаба Антитеррористического центра службы. Утверждается, что операцию по его задержанию провел лично Малюк, возглавивший оперативно-следственную группу. О ходе расследования он напрямую докладывал президенту Украины Владимиру Зеленскому. Согласно сообщению СБУ, в ходе следствия было задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

По данным RTVi, задержанным является друг мэра Киева Виталия Кличко Геннадий Кузнецов.

9 февраля британская газета The Sunday Times, ссылаясь на источники, сообщала, что в Киеве судили обвиняемого в «сдаче» юга Украины бывшего главу управления СБУ по Крыму Олега Кулинича.

По информации издания, он якобы был специально внедрен бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимиром Сивковичем в окружение будущего президента страны Владимира Зеленского в ходе его предвыборной кампании 2019 года.

Ранее на Украине осудили работника военного завода «Укроборонпрома» за госизмену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами