Глава СБУ задержал подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ

Глава СБУ Малюк заявил, что лично задержал подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что лично задержал подозреваемого в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале украинской спецслужбы.

По данным СБУ, задержанный занимал должность руководителя штаба Антитеррористического центра службы. Утверждается, что операцию по его задержанию провел лично Малюк, возглавивший оперативно-следственную группу. О ходе расследования он напрямую докладывал президенту Украины Владимиру Зеленскому. Согласно сообщению СБУ, в ходе следствия было задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

По данным RTVi, задержанным является друг мэра Киева Виталия Кличко Геннадий Кузнецов.

9 февраля британская газета The Sunday Times, ссылаясь на источники, сообщала, что в Киеве судили обвиняемого в «сдаче» юга Украины бывшего главу управления СБУ по Крыму Олега Кулинича.

По информации издания, он якобы был специально внедрен бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимиром Сивковичем в окружение будущего президента страны Владимира Зеленского в ходе его предвыборной кампании 2019 года.

Ранее на Украине осудили работника военного завода «Укроборонпрома» за госизмену.