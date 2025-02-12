Задержанный на Украине глава Штаба Антитеррористического центра СБУ оказался другом Кличко

RTVi: друга Кличко задержали по обвинению в работе на ФСБ

Руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ Геннадий Кузнецов, являющийся другом мэра Киева Виталия Кличко, задержан по обвинению в работе на Федеральную службу безопасности (ФСБ). Об этом сообщает Telegram-канал RTVi.

По информации издания, в задержании лично участвовал глава СБУ генерал Василий Малюк. Силовики задокументировали 14 эпизодов противоправной деятельности Кузнецова.

«За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе всего этого нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу», — поделился Малюк.

Отмечается, что задержанный Кузнецов являлся другом мэра Киева Виталия Кличко.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) заявляла о задержании главы своего штаба антитеррористического центра.

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