На Запорожской АЭС отменили ротацию МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отменили запланированную ротацию специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с провокациями со стороны украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

12 февраля на станцию должны были прибыть четыре инспектора в составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ. Они должны были давать оценку состояния безопасности ЗАЭС, как эксплуатационной, так и физической.

«Наша совместная задача с МАГАТЭ — обеспечение безопасной работы инспекторов агентства на станции — из-за провокаций противника находится под постоянной угрозой», — сказано в сообщении ЗАЭС.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автостоянку в Энергодаре, расположенную в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС.

7 февраля генеральный директор компании «Росатом» Алексей Лихачев по итогам встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что число атак ВСУ на Запорожскую АЭС растет.

Ранее директор ЗАЭС рассказал, сколько раз за год ВСУ атаковали станцию.