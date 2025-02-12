Рютте раскрыл роль Британии на встрече по Украине в формате «Рамштайн»

Рютте: Британия впервые будет председателем на встрече в формате «Рамштайн»

Великобритания впервые займет место председателя встречи контактной группы по поставкам вооружений Украине, которая состоится в Брюсселе. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса, передает РИА Новости.

«Позднее сегодня Великобритания будет председательствовать на следующей встрече министров в рамках контактной группы по Украине», — заявил генсек НАТО.

В предыдущих встречах в формате «Рамштайн» место председательствующего государства занимали США.

26-я встреча контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате «Рамштайн» должна пройти в Брюсселе 12 февраля.

Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, на заседании формата «Рамштайн» союзники Киева обсудят поставки военной помощи в 2025 году, а также предоставление систем противовоздушной обороны, авиации и боеприпасов.

Также сообщалось, что глава Пентагона Пит Хегсет планирует посетить Европу, где на заседании контактной группы по ситуации на Украине собирается призвать союзников США к скорейшему завершению конфликта. Встречу планируется проводить на базе «Рамштайн».

Ранее Умеров заявил о готовности к переговорам.