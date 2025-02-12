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В МО РФ оценили ситуацию в зонах ответственности группировок «Днепр» и «Восток»

МО РФ: группировки «Днепр» и «Восток» за сутки нанесли поражение 16 бригадам ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировок российских войск «Днепр» и «Восток» за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике 16 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В частности, группировка «Восток» ударила по местам скопления бойцов и техники семи бригад украинских войск. Их позиции находились в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области и населенных пунктов Новополь, Комар, Времевка, Константинополь, Новоочеретоватое и Бурлацкое в Донецкой народной республике (ДНР). По данным ведомства, в результате ударов ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и один танк. Кроме того, российские солдаты вывели из строя четыре орудия полевой артиллерии и семь автомобилей.

«Уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля», — говорится в заявлении.

Группировка «Днепр», в свою очередь, поразила формирования девяти бригад ВСУ. Часть подвергшихся ударам позиций украинских войск располагались у населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка, Пятихатки, Орехов и Каменское в Запорожской области. Другая часть — в районе населенного пункта Приднепровское в Херсонской области.

«ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — рассказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что украинские формирования лишились одной станции радиоэлектронной борьбы и пяти складов со снарядами.

Ранее на службу в ВСУ по контракту начали набирать граждан в возрасте от 18 лет.

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