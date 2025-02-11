Украинское СМИ сообщило о взрывах в Днепропетровске

В городе Днепропетровске на юго-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Днепре [Днепропетровске]», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:10 по московскому времени.

Кроме того, поступила информация о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и в Сумах, добавило издание.

11 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли групповой удар, в результате которого были поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению беспилотников. По данным ведомства, цели удара достигнуты.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео с российскими дронами, сорвавшими наступление ВСУ в Белгородской области.