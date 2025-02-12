Эстонская разведка увидела угрозу в российских беспилотниках

Эстонская служба внешней разведки заявила, что развитие беспилотных технологий в России представляет угрозу для стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный отчет ведомства.

«Угроза, которую представляют для Эстонии и НАТО российские разведывательные и ударные беспилотники, возрастет в ближайшее время», — говорится в докладе службы.

Авторы документа полагают, что развитие беспилотных технологий в РФ и опыт, полученный на Украине, «обеспечат российским вооруженным силам прочные позиции в долгосрочном развертывании БПЛА».

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что сообщения датской разведки о якобы угрозе со стороны РФ после окончания украинского конфликта для стран НАТО являются попыткой обосновать для налогоплательщиков резкое увеличение военных расходов.

Таким образом он прокомментировал слова журналиста о том, что датская разведка заявила об угрозе со стороны РФ для НАТО, если альянс не будет наращивать военный потенциал. Песков уточнил, что таким образом власти Дании пытаются объяснить гражданам, почему им стало «тяжелее жить».

Ранее в Дании оценили угрозу России для стран НАТО.