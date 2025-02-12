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В Польше призвали давать Украине оружие только в кредит

Депутат сейма Виплер: Польша должна давать Украине оружие только в кредит
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Senior Airman Lauren Jacoby/Global Look Press

Польша должна поставлять Украине оружие не бесплатно, а на условиях кредита. Об этом заявил депутат сейма Польши Пшемыслав Виплер от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» в эфире радиостанции RMF FM.

Он заявил, что у Польши есть право ставить условия, так как она имеет доступ к необходимым вооружениям для продолжения войны. Виплер подчеркнул, что все поставки должны быть оформлены как кредиты с процентами, и отметил, что Польша должна действовать в своих интересах, как это делают Соединенные Штаты.

Он также предсказал, что кандидаты на пост президента, включая Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого, вскоре начнут критиковать бесплатные поставки оружия, так как большинство поляков считает, что страна была слишком щедрой.

26 декабря бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что долги Украины лягут на США, когда сама Украина перестанет существовать.

Ранее министр обороны Польши рекомендовал украинским призывникам вернуться на родину.

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