Польша заявила о нарушении российским военным самолетом ее границ

Российский военный самолет якобы нарушил воздушные границы Польши. Об этом заявило оперативное командование польских вооруженных сил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

11 февраля в 16:09 по московскому времени самолет Су-24МР вторгся в воздушное пространство Польши в восточной части Гданьского залива на глубину в 6,5 км и оставался там в течение 1 минуты 12 секунд, отметили в ведомстве.

Оперативное командование сообщило, что польские службы находились на связи с Россией. По их данным, у самолета «отказала навигационная система».

5 февраля посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша, несмотря на многократно звучавшие обвинения, ни разу не предоставила доказательств нарушения воздушного пространства со стороны российских воздушно-космических сил. Так российский дипломат прокомментировал свой вызов в польский МИД из-за якобы имевшего место инцидента, когда российская ракета находилась в польском воздушном пространстве 39 секунд, а затем вернулась на территорию Украины и поразила цель.

Тогда Андреев отказался ехать в польское внешнеполитическое ведомство, утверждая, что у Варшавы нет доказательной базы.

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