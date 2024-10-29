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В Европарламенте испугались Путина «у ворот Польши, Балтики и Германии»

Евродепутат Террас испугался Путина у ворот Польши, Балтики и Германии

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Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Европейского парламента, экс-командующий силами обороны Эстонии Рихо Террас заявил, что не ожидает окончания боевых действий на Украине в этом году. Он призвал усилить поддержку Украины, чтобы Владимир Путин не оказался у ворот Польши, Балтики и Германии, сообщает портал i.pl.

«Я понимаю, откуда берутся подобные спекуляции [о скором окончании конфликта]. Это следствие того, что западные страны и США делают недостаточно для поддержки Киева. По этой причине Украина теряет территории, но я не вижу ее готовности сдаться, как и не вижу возможности России так быстро разгромить украинскую армию», — сказал Террас.

По его словам, изменения в конфликте произойдут только тогда, когда США хотя бы частично примут «план победы» Зеленского и согласятся пригласить Украину в НАТО.

Евродепутат также призвал союзников усилить поддержку Украины, поскольку если Запад проиграет, то «Путин вскоре окажется у ворот Польши, стран Балтии и даже у ворот более слабых стран, таких как Германия».

29 октября будущий еврокомиссар по обороне, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии и наращивать оборонное производство.

«Моя должностная инструкция начинается со слов: Европа должна быть готова к наиболее экстремальному военному развитию. Это означает, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии», – заявил Кубилюс.

Ранее президент Финляндии собрался обсудить пути мирного урегулирования на Украине с Си Цзиньпином.

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