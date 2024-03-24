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Польша заявила о нарушившей воздушное пространство «ракете из России»

Минобороны Польши: воздушное пространство страны нарушила российская ракета

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Воздушное пространство Польши нарушила крылатая ракета, которая якобы была запущена дальней авиацией России. Об этом заявило министерство обороны республики в социальной сети X.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 24 марта в 4:23 по местному времени (6:23 мск) ракету зафиксировали в районе города Осердув близ границы с Украиной. В Минобороны утверждают, что в общей сложности объект пробыл в Польше 39 секунд.

«Его наблюдали военные радиолокационные системы. Сегодня все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены», — сказали в министерстве.

Там добавили, что, в частности, активизировали польскую и союзную авиацию.

До этого польское командование сообщало, что Вооруженные силы Польши подняли в воздух истребитель F-16 из-за активности дальней авиации России.

В ночь на 24 марта стало известно, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.

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