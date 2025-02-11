Отряд «Тигр» ударил по позициям ВСУ в ответ за гибель вице-губернатора Ефремова

Бойцы «Тигра» ударили по ВСУ в Курской области в память о погибшем Ефремове

Бойцы отряда «Тигр» ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) за погибшего в курском приграничье командира — вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова. Об этом заявил глава региона Олег Кожемяко в Telegram-канале.

По его словам, «Тигры» работают в память о командире и павших товарищах.

В видео, которое опубликовал Кожемяко, показано, как бойцы отряда подписывают снаряды, например: «От отряда «Тигр» за комбата Ефремова». Далее военные наносят удары по позициям украинских солдат в Курской области.

2 февраля губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что его заместитель погиб, возвращаясь с боевого задания в Курской области.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

11 февраля президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ Ефремову.

Ранее в Приморье доставили тела вице-губернатора Ефремова и бойцов отряда «Тигр».