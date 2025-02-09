В Приморье доставили тела вице-губернатора Ефремова и бойцов отряда «Тигр»

Тела погибшего в Курской области вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр» Александра Иваровского и Сергея Дмитриева спецбортом доставили на родину во Владивосток. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Приморья Олег Кожемяко.

По его словам, прощание с погибшими пройдет во вторник, 11 февраля, в здании правительства Приморского края.

2 февраля рассказал, что его заместитель погиб, возвращаясь с боевого задания в Курской области. Ефремов получил несовместимые с жизнью травмы, когда его автомобиль наехал на мину.

Позже стало известно, что вместе с Ефремовым не стало сотрудника ГУ МЧС России по Приморскому краю Александра Иваровского, который был добровольцем в составе 22-го отряда БАРС «Тигр».

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

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