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США не планируют отправлять военных на Украину

Хегсет: США не собираются отправлять военных на Украину
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Jonathan Drake/Reuters

США не отправят своих военных на Украину. Об этом заявил глава Минобороны Соединенных Штатов Питер Хегсет.

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