США не планируют отправлять военных на Украину

США не отправят своих военных на Украину. Об этом заявил глава Минобороны Соединенных Штатов Питер Хегсет.
Новость дополняется.
США не отправят своих военных на Украину. Об этом заявил глава Минобороны Соединенных Штатов Питер Хегсет.
Новость дополняется.
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